ارتفاع مؤشر الأسهم اليابانية نيكي ببداية تعاملات اليوم

شهد مؤشر الأسهم اليابانية نيكي ارتفاعًا في بداية التعاملات الصباحية في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس 2024.

وصعد نيكي 0.68 بالمئة إلى 39059.95 نقطة، كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.69 بالمئة إلى 2675.55 نقطة.

يذكر أن المؤشر نيكي الياباني واصل الهبوط، في ختام جلسة أمس الثلاثاء، وسط إجراء المستثمرين لتعديلات قبيل بيانات التضخم الأميركية والتعويل على توقعات أقوى بأن بنك اليابان يمكن أن يجري تحولا تاريخيا في السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وفق لشبكة "سكاي نيوز".

وأغلق المؤشر نيكي أمس منخفضا 0.1 بالمئة عند 38797.51 نقطة، وعوض بعض الخسائر واسعة النطاق التي تكبدها في الجلسة الصباحية لكنه لم يتمكن من الإغلاق في المنطقة الإيجابية.

كما هبط سهم عملاقة معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون 1.7 بالمئة، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 0.7 بالمئة.

وأكدت الشبكة، أن خسائر المؤشر "نيكي" ظلت محدودة مع تعافي أسهم قيادية على المؤشر مثل سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة يونيكلو للملابس وسهم شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق أدفانتست اللذين ارتفعا 1.4 و0.9 بالمئة على الترتيب.