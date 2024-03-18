مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على ارتفاع

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الإثنين، عند مستوى 2,035.14 بارتفاع قدره 4.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 783.64 بارتفاع قدره 3.25 نقاط عن معدل أقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينية نحو 673 ألفا و849 سهما بقيمة إجمالية قدرها 429 ألفا و465 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 127 صفقة.

سوق الأسهم السعودية يغلق تعاملاته على ارتفاع

الأسهم السعودية



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة تعاملات خلال جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنحو 10.03 نقاط ليقفل عند مستوى 12772.46 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - لسوق الأسهم السعودية- 670 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 650 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : سيكو السعودي ريت، وصدق، والزامل للصناعة، وإعمار، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنابيب السعودية، وصناعة الورق، وعناية، والعربية، وإتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 9.99% .



فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : شمس، وأنعام القابضة، وباتك، والكيميائية، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، وأنابيب السعودية، وجبل عمر، والراجحي، ووفرة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الإثنين، منخفضاً بنحو 75.02 نقطة ليقفل عند مستوى 27204.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.3 مليون سهم تقاسمتها 2444 صفقة.

الأسهم القطرية تغلق مرتفعة بنسبة 0.02 %

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال جلسة، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.020 بالمئة، أي بواقع 1.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و259.950 نقطة.

وجرى خلال جلسة تداول في أسواق الأسهم القطرية نحو 175 مليونا و379 ألفا و367 سهما، بقيمة 495 مليونا و453 ألفا و302.214 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و470 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق.