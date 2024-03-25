مسلسل عتبات البهجة الحلقة الأخيرة| حازم إيهاب يتعرض لحادث مأساوي ووفاته

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل “عتبات البهجة” وصول تيتا "عنبة" ونعناعة "جومانا مراد" بصحبة محمود "يوسف عثمان" أمام منزل عمر "خالد شباط" لمراقبته، وانتظارة حتى يخرج من منزلة و ملاحقته، يجلس فريد "حازم إيهاب" مع عمر و يطلب منه بتهديد تنفيذ المهمة خوفا على حياته، يخرج عمر وتلحقه تيتا و يخرج فريد و تلحقه نعناعة و محمود.

يذهب عمر للبنك متخفي لتنفيذ المهمة، بعد ان ينتهي من مهمته يرسل رساله لفريد بإنتهاء المهمة، تتبع نعناعة فريد و تصل لمنزلة و تتصل ببهجت "يحيى الفخراني" و ترسل له الموقع، بينما يستعد فريد للهرب خارج مصر يجد أمامة بهجت الأنصاري.

جومانا مراد وخالد شباط



يسئل بهجت فريد ماذا يريد من عمر، و يؤكد له انه ربى عمر من أموال حلال عكس ابيه الذي رباة بأموال ملوثة بالدماء، ينفعل علية فريد و يؤكد له بهجت انه مقدر موقفة، و يتهمه فريد انه قام بحبس والده طمعاً في الترقية، كما يخبره انه كما سجن والده سيقوم بسجنه.

تخبر نعناعة عمر بوجود جده مع فريد و يدخل لهم مهرولاً، يؤكد له عمر ان جميع البيانات التي أرسلها له مزيفة وأن مصيرة السجن، يدفع فريد بهجت و ينهال على عمر بالضرب المبرح و يغيب عمر عن الوعي و يهرب فريد، وتتبعه نعناعة و محمود.

يحيي الفخراني وحازم ايهاب وخالد شباط



يجلس بهجت مع عمر في سيارة الإسعاف و يطلب منه ان يظل مع ولا يتركه، تستنجد نعناعة بالشرطة للقبض على فريد و يستجيبوا لها، أثناء مداهمة الشرطة لفريد يحاول الهرب منهم و لكن تصدمه سيارة و يلقى حتفه.

بعد تلقية العلاج يعود عمر من جديد و تقوم نعناعة باستقبالة بشكل كبير، يقرر عرفان السفر و الألحاق بزوجته علية و يودع بهجت متأثرا بتركه لمصر و ذكرياته بها.

يجلس بهجت و يتحدث مع متابعية عن الحماس خاصا في بداية الأمر و لماذا يفتر هذا الحماس بعد ذلك رغم بهجته في البداية؟

و أكد ان البحث عن البهجة أهم من الوصول لها، و يمكن ان نجد البهجة في ماتش كرة أو في كوب ماء بارد في عز الحر أو في صديق يمكن التحدث معه أو في نكته.

يحيي الفخراني وصلاح عبد الله



البهجه سهلة و متاحه كل الوقت و لكل الناس.

و لكن هناك نوع أخر من البهجة لها بريق شديد يشعرك انك ستكون مبتهج و لكنه يدمر او يقتل و هذا النوع لو قابلته اعطية ظهرك و أجري باقصى سرعه "اوعي تجربها".

رحلة العمر قصيرة مهما طالت، المهم ماذا سيقولون علينا عندما يتذكرونا، بعد رحلة العمر سيكون الحديث الشخص إما بالسلب أو بالإيحاب.

انا بحب كل الناس و قربت أمشي، اللي بيحب الناس بيكون أسعد لانه بيسعد نفسة قبل ما بيسعد الناس.

و تابع: افهوا أولادكم و حبوهم و ناقشوهم، لكن بلاش تقلولهم احنا بنفهم احسا منكم لانهم بيفهموا، و لهم حياتهم، كل جيل له ما يسعده و يجب ان نتقبل بعض رغم الأختلاف.

يحيي الفخراني



النفس البشرية ضعيفة ماتتكسفش لو غلطت، لكن افهم ازاي ماتكررش الغلط.

و قبل السلام أقول لكم رباعية لصلاح جاهين و هو الشاعر اللذي فهم معنى البهجة و قال: أنا اللي بالأمر المحال إرتوى ..شفت القمر نطيت لفوق في الهوى.. طولته ماطلتوش ..ايه أنا يهمني و ليه ..ما دام بالنشوى قلبي إرتوى.

و إلى اللقاء في عتبات بهجة جديدة بإذن الله.

مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".