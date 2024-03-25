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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القضاء الروسي يصدر حكمًا أوليًا على منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي

هجوم كروكوس الإرهابي
هجوم كروكوس الإرهابي

قضت محكمة منطقة باسماني في موسكو يوم أمس الأحد 24 مارس، بالحبس لمدة شهرين على ذمة التحقيق لمنفذي هجوم كروكوس الإرهابي.

 

وقضت المحكمة بحبس داليرجون بارتوفيش ميرزويف الذي اعترف أمام المحكمة بذنبه بالكامل حتى 22 مايو.

وعلى إثر ذلك قررت المحكمة حبس المتهم الثاني مراد علي سعيد أكرمي رجب علي زاده لنفس الفترة المذكورة أعلاه.

 

وقررت المحكمة كذلك حبس المتهمين فريدون شمس الدين وفايزوف محمد صابر فايزوف لنفس الفترة على ذمة التحقيق.

 

وتم توجيه تهمة الإرهاب (المادة 205 من قانون العقوبات الجنائية الروسي) للمعتقلين الأربعة. وتنص العقوبة القصوى بموجب هذه المادة على السجن مدى الحياة.

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