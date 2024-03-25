رئيس أنغولا يتودد للسياح الصينيين

قال الرئيس الأنغولي جواو لورينكو، في مقابلة أجريت مؤخرا مع تلفزيون الصين المركزي في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، إنه يأمل في جذب المزيد من السياح الصينيين كجزء من جهودها لتطوير السياحة المحلية .

وأضاف لورينكو، الذي زار الصين في الفترة من 14 إلى 17 مارس، إنه يرغب في دعوة المزيد من الزوار الصينيين إلى بلاده للاستمتاع بمناظرها الفريدة، "أريد أن أقدم أنغولا كبلد مليء بالفرص ، خاصة للمستثمرين وكبلد يوفر الكثير من المواقع السياحية لعشاق السفر.

تشمل أنغولا كل شيء تقريبا لأولئك الذين يسعون لاستكشاف عالم مختلف والانغماس في جمال إفريقيا تفتخر البلاد بالشواطئ وأشعة الشمس والشلالات الآسرة والحياة البرية نحن نخطط لإنشاء محمية طبيعية كبيرة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد وتسمى منطقة محمية كافانغو-زامبيزي العابرة للحدود ستتاح الفرصة للسياح المهتمين بالحيوانات الكبيرة مثل الأسود والفيلة لمشاهدتها عن قرب، هذه هي أنغولا التي نريد أن نقدمها للشعب الصيني، الذي يريد أن يعرف بلدنا.

تقع أنغولا في الجزء الجنوبي الغربي من إفريقيا ، وتحدها جمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية في الشمال ، وزامبيا في الشرق ، وناميبيا في الجنوب ، والمحيط الأطلسي في الغرب ، وتتميز بخط ساحلي يمتد لمسافة 1650 كيلومترا تقع العاصمة ، وهي أيضا أكبر مدينة في البلاد ، لواندا ، على ساحل المحيط الأطلسي في شمال أنغولا.

على الرغم من أن البلاد قريبة من خط الاستواء ، إلا أن مناخها لطيف بسبب تضاريسها العالية وتأثير التيار البارد الأطلسي.