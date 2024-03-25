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الإثنين 25 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية مستقرة في بداية أسبوع عمل قصير

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

استقرت الأسهم الأوروبية  في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

 

 الأسهم الأوروبية

 

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو  0.02%، اليوم الاثنين، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

 

ورفع غولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيرا إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

 

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الأسهم في مسقط تنخفض 0.12%

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ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

 

أسواق الأسهم الأوروبية

 

الأسهم الأوروبية

 

وتمثل التوقعات المعدلة ارتفاعا بنحو 6.0% عن إغلاق يوم الجمعة عند 509.64.

 

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3% بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

 

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 12.4% بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60% مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.

 

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