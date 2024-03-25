رامز جلال يسخر من شعر محمد رياض

حل الفنانان طارق لطفي ومحمد رياض ضيفين اليوم الإثنين، في الحلقة الخامسة عشر من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر"، تقديم الفنان الكوميدي رامز جلال، والمذاع على فضائية "MBC Masr"، خلال شهر رمضان المبارك.

وسخر رامز من محمد رياض،

قائلا:"مظهر محمد رياض، قائلًا: "هي دي سكسوسة ولا شعر باط.. لون شعره هروبي عشان داخلين على رمضان".

وأعرب رياض عن تعجبه من تقديم رامز لبرنامج حواري، قائلًا: “أنا بحب رامز جدًا، وبرنامجه من أنجح البرامج في العالم العربي”.

واعتبر أن تغيير نوعية البرنامج من المقالب إلى الحوار "شيء عظيم"، قبل أن يفاجئه جلال بالقول: "برنس الرزانة والعقل، أوعى تتوقعني".

فكرة برنامج رامز جاب من الآخر

وتقوم فكرة برنامج رامز جلال الجديد "رمضان 2024" على "مقلب" رامز جلال مع اثنين من المشاهير الذين تجمعهم خصومة أو خلاف أو متفقين في نفس النشاط، مثل استضافة الفنان حسن شاكوش وزوجته السابقة ريم طارق، وسمية الخشاب، وآيتن عامر، وأحمد السقا وباسم سمرة أو حمادة هلال وأحمد فهمي أو بدرة وجوهرة وغيرهم.

ضحايا البرنامج

ومن ضحايا هذا الموسم نجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته ريم طارق، وحمدي الميرغني وأحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة.