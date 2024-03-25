القاهرة تسجل 26.. درجات الحرارة المتوقعة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من غدا الثلاثاء الموافق اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، وماءل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى:- العظمى 26 الصغرى 17

الوجه البحري ومدن القناة:- العظمى 26 الصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 25 الصغرى 17

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 27 الصغرى 18

شمال الصعيد:- العظمى 26 الصغرى 14

جنوب الصعيد:- العظمى 29 الصغرى 17

وأكدت الأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.