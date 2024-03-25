انطلاق فاعليات مشروع اكتشاف الأبطال بتعليم قنا

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و برفقته منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، اجتماع مديرو إدارات التطوير التكنولوجي والموهوبين و المشاركة المجتمعيةو موجهو عموم التربية الموسيقية والفنية والمسرحية ومنسقي الموهوبين بالإدارات مع ممثلي مؤسسة ماونتن فيو للتنمية المجتمعية لتدشين برنامج “اكتشاف الأبطال”أول أنشطة المؤسسة التنموية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا.

و أشار مدير تعليم قنا، أن برنامج “اكتشاف الأبطال”، معني بالبحث عن المواهب بمختلف الألعاب الرياضية والثقافة والفنون والتكنولوجيا والعلوم، ومنحهم الفرصة لإظهار هذه المواهب ودعم الاستثنائية منها لإعداد جيل جديد من الموهوبين والأبطال الرياضيين ويسهمون في إثراء الحياة الثقافية والرياضية والعلمية.

مضيفا أن المؤسسة توفر أحدث أنظمة التدريب لرفع المستوى المهاري والفني والتقني للطلاب في المرحلة العمرية من 8 :17 عام بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وتحقيق تنمية اجتماعية خلال الجدول الزمني المحدد للمشروع والذي يبدأ بالاكتشاف والتسجيل عبر الموقع الرسمي للمشروع ثم التصفية ويعقبها التدريب المكثف والمقرر انعقاده في شهر أغسطس المقبل .

و وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى نشر رابط التسجيل وتوعية الطلاب الموهوبين بأهداف المشروع وأهميته في اكتشاف وزيادة مهارات الطلاب العقلية والإبداعية عن طريق استراتيجيات وبرامج تنمية التفكير والأنشطة التفاعلية و التعلم بالممارسة .