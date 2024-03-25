كأس عاصمة مصر .. مودريتش يقود تشكيل كرواتيا المتوقع في مواجهة الغد أمام المنتخب

في تمام العاشرة من مساء غد الثلاثاء يستضيف ستاد العاصمة الادارية مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره الكرواتي لحساب نهائي بطوله كأس عاصمة مصر.

ويقود الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني تشكيل منتخب بلاده المتوقع في مواجهة الغد المرتقبة امام الفراعنة.

ومن المنتظر ان يخوض المنتخب الكرواتي المواجهة بتشكيل يضم كلا من ..

حراسة المرمى: دومينيك.

خط الدفاع: جوزيب يورانوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: اندريج كراماريتش، ماريو باساليتش، لوكا إيفانوسيك.