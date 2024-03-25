ناهد السباعي لـ"الوفد": «محارب» يحمل رسالة للجمهور والنجاح الكبير فاجأني

ناهد السباعي، فنانة سطع نجمها في العديد من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، قدمت شخصيات متنوعة ومُختلفة وحققت نجاحات ضخمة في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، وآخرها «إنجي» في مسلسل «محارب» الذى يعرض ضمن الماراثون الرمضاني الحالي، وحصدت من خلاله إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على دورها في العمل، إضافة إلى تصدر حلقاته مواقع التواصل الاجتماعي .

تحدثت النجمة ناهد السباعي، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «محارب»، قائلة: "أجسد دور «إنجي» فتاة شعبية وبنت بلد وجدعة وبسيطة، تقع فى حب حسن الرداد «محارب»، تحارب الجميع وتقف أمام والدها من أجل حبيبها، ويحدث لهما ظرف يوم زفافهما يبعدهما عن بعض".

كشفت "السباعي" سر تحمسها للمشاركة في مسلسل «محارب»، قائلة:" أبحث دائمًا عن الأدوار التي تحمل رسالة للجمهور وتحمست للمشاركة وتجسيد شخصية "إنجي" منذ قرائتي للسيناريو، الذي كتبه محمد سيد بشير بشكل مكتمل واحترافي، وخاصة أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي شعبي، قصته مُختلفة بها العديد من التحديات الصعبة، إضافة إلى أن العمل يناقش قضايا اجتماعية مهمة ".

وأضافت ناهد السباعي، خلال حديثها "للوفد"، قالت:" كما تمنيت منذ فترة طويلة العمل مع المخرجة شيرين عادل والحمد لله ربنا حقق حلمي، وسعيدة للغاية بالتعاون معها لأنها مخرجة كبيرة ولديها رؤية فنية وأتمنى تكرار التجربة مرة أخرى ".

وأعربت "ناهد" عن سعادتها بردود أفعال الجمهور على شخصيتها في مسلسل «محارب»، قائلة:" مقياس نجاح أي عمل هو تفاعل الجمهور معه، وأنا سعيدة للغاية بردود الأفعال على المسلسل وقصته، ولم أتوقع هذا النجاح الكبير مع بداية عرض أولى حلقاته، وأسعدتني الكوميكس على شخصية "إنجي" بمنصات التواصل الاجتماعي وأتمنى أكون عند حسن ظن الجمهور بي دائمًا .

تفاصيل مسلسل «محارب»

يضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، وهم: حسن الرداد، ناهد السباعي، أحمد زاهر، ماجد المصرى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، محمود البزاوى، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد ، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسنعيد وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، وبطولة ناهد السباعي، حسن الرداد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيرًا له علاقه بميراثه من والده هذا السر يغير مسار حياتهما تمامًا .