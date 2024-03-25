بتول عرفة تصور "حب الدنيا" لـ إنجى نصر بتوقيع فهد الزاهد

تستعد المخرجة بتول عرفة لتصوير أحدث كليباتها بعنوان "حب الدنيا"، للمطربة إنجى نصر، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وليد نور، وتوزيع كميز.

وقالت المخرجة بتول عرفة فى تصريحات صحفية، إن الكليب سيتم تصويره فى عدة مناطق متفرقة بمصر، و هو فكرة المنتج فهد الزاهد، وتحمست بشدة لها لكونها فكرة جديدة ومليئة بالإنسانية، والكليب إنتاج لايف ستايلز ستوديوز وسيتم عرضه فور الانتهاء من تصويره.

ويعد هذا الكليب هو الثانى بين المطربة إنجى نصر والمخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة بعد كليب "عايشين"، الذى تم طرحه قبل 4 أشهر، من كلمات إبراهيم شتا، وألحان محمود أنور، وتوزيع موسيقى إسلام الحسن، بينما يعد هذا الكليب هو التعاون رقم 50 بين المخرجة بتول عرفة والشركة المنتجة.