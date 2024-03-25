إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق سنورس بالفيوم

أصيب 6 اشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة ، فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص ، على طريق الفيوم - سنورس الزراعي بحوار كشك المرور بدائرة مركز شرطة سنورس ، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما .تم نقل المصابين الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وآخري ميكروباص على طريق الفيوم سنورس الزراعي بدائرة المركز ووجود عدد من المصابين. وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث طريق الفيوم سنورس الزراعي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم. تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق أصيب 7 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط - الغربي، فى نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق. تم نقل المصابي الى المستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغًا من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة -أسيوط الغربي بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت على الفور اجهزة الامن وسيارات الاسعاف , وتبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم وليد إدريس ، 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجس، ومحمود سالم 44 سنه مصاب بكسر بالقدم اليسرى ، و عاشور عيد 55 عاما مصاب بتجمع دموي بالوجه وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و محمد رمضان 44 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم . كم أصيب صلاح عبد المقصود 60 عاما بكسر مضاعف في الكتف الأيمن ، محمود عبد العاطي 61 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، رمضان عبد الوهاب 39 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم . تم نقل المصابين للمستشفى المركزى فى طاميه .

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة -أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.