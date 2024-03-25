تعليم الإسكندرية تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الإدارة الإشرافية للتجديد لمديري المدارس



في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل على تنفيذ وتحقيق استراتيجية الوزارة في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

أجرت لجنة القيادات بتعليم الإسكندرية المشكلة بقرار معالي الوزير المحافظ برئاسة الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الإثنين الموافق 25 من مارس 2024 المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الإدارة الإشرافية للتجديد لمديري المدارس ( ابتدائي ، إعدادي ، ثانوي ) ، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية والأستاذ خالد رمضان مدير مديرية التنظيم والإدارة والأستاذ محمد السني رئيس مجلس الأمناء والأستاذة صباح مكاوي ممثل نقابة المعلمين وأحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ، وعبد العزيز مصيلحي رئيس الأمانة الفنية للجنة وتنسيق التعليم العام.

واستمعت اللجنة لمقترحات مديري المدارس للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم الاستفادة بالمحتوى الرقمي الذي أعدته الوزارة على منصتها الرقمية وبناء وتنمية مهارات وقدرات أبنائنا الطلاب من خلال الأنشطة التربوية المختلفة والتركيز على زيادة الاهتمام بتفعيل مجموعات الدعم المدرسية ومواكبة التحول الرقمي والعمل علي تنشئة جيل واعٍ مبتكر مُحب لوطنه قادر على العطاء.