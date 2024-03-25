ندوة تثقيفية حول دور المرأة في تنمية المجتمع بالشرقية

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة؛ قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بالمديرية بتنظيم ندوة تثقيفية عن دور المرأة فى تنمية المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، وذلك بمركز شباب الصوالح التابع لإدارة شباب فاقوس شرق، وذلك بمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الدكتور أحمد الشافعي مدرب تنمية بشرية معتمد من الوزارة، بتقديم الندوة والتي أوضح فيها دور المرأة في إعداد وتنشئة الفرد والأسرة وبناء المجتمعات الأوطان، باعتبارها نصف المجتمع، وبين كيف ازدهر دور المرأة في سوق العمل خلال العقود القليلة الماضية نتيجة عدة عوامل سمحت لها إثبات نفسها في مختلف مجالات العمل كمعلمة وطبيبة ومهندسة وغيرها من المهن، وكذلك تقلدها لمناصب سياسية وقيادية على المستوى المحلي والدولي.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية، وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية، وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وثمن المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية؛ لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة، التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي، ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.