تعليق ساخر من توني كروس علي انتقال مبابي للريال

تحدث النجم الألماني توني كروس لاعب خط وسط نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا عن انضام الفرنسي كيليان مبابي لاعب صفوف باريس سان جيرمان الي ريال مدريد في الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أنّ مبابي ارتبط اسمه بالانتقال إلى النادي الملكي منذ فترة طويلة، لكن اللاعب لم يكن واضحًا بشأن حسم موقفه في المستقبل.

بينما أكدت عدة تقارير منذ أيام قليلة، أن كيليان قرر رسميًا الرحيل عن حديقة الأمراء في انتقالات الصيف القادم والانضمام إلى الميرنجي.

وعلق توني على ذلك الأمر في تصريحات صحفية، قائلًا: “مبابي؟ إذا كان هو بنفسه لا يعرف مستقبله، فكيف سأعرفه أنا؟”

وتابع: “التعاقد معه؟ نحن نريد تواجد أفضل اللاعبين في ريال مدريد وهو بلا شك واحد منهم”.

وأتم: “الشيء المهم هو الفوز بالألقاب وبالطبع سيكون ذلك أمرًا رائعًا لمدريد، لكنني أعتقد أن لدينا بالفعل فريقًا جيدًا”.