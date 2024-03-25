رئيس أزهر سوهاج يتفقد اختبارات مارس بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي

تفقد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اإنطلاق اختبارات شهر مارس 2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي.





رافق رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية خلال جولته التفقدية فضيلة الشيخ أحمد شومان، مدير التعليم الإبتدائي، وفضيلة الشيخ عبد الناصر عبد الكريم، مدير إدارة سوهاج الأزهرية .





وانطلقت اختبارات شهر مارس، للصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي بمعاهد سوهاج الأزهرية للعام الدراسي 2023/2024 م، بمادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 28 مارس؛ حيث تختتم بمادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية.





وفي سياق متصل انعقدت تصفيات مسابقة الأزهري الصغير على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤م بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بمقر ديوان المنطقة القديم.





وخلال زيارته التفقدية لانتظام سير العمل في المسابقة بحضور الدكتور حمدي سليمان، عضوالمكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية، تابع رئيس المنطقة إجراء الاختبارات، وأكد فضيلته ضرورة الالتزام بقواعد الاختبارات لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، كما أثنى فضيلته على هدوء واستقرار اللجان.





وتجدر الإشارة إلى أن مسابقة «الأزهري الصغير» مسابقة سنوية أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية، وتنظمها إدارة رياض الأطفال بالمنطقة برئاسة الدكتورة لبنى السيد علي بالتعاون مع إدارة شؤون القرآن الكريم برئاسة الدكتور كمال فايز، تستهدف الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال (٤) مستويات لطلاب الروضات بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية بقسميها العربي واللغات.