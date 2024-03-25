القومي للمرأة يصدر العدد التذكاري "إرادة سياسية.. شهادة للتاريخ" لتوثيق إنجازات 10 سنوات

أصدر المجلس القومى للمرأة العدد التذكاري" إرادة سياسية.. شهادة للتاريخ" والذي يوثق ما تحقق من إنجازات ومكتسبات للمرأة المصرية خلال عشر سنوات، والذي قدمته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية " المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤"

ويقدم العدد شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الوزيرات والشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسي الشيوخ والنواب، حيث وصلت إلى أكثر من 250 وثيقة تتحدث عن انجازات وجهود مصر لتمكين المرأة..

كما يتضمن العدد التذكاري كلمات الرئيس الداعمة والمحفزة للمرأة ومواقفه الإنسانية، ويتضمن أيضا كلمات السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد الرئيس لتقديم نفس الدعم والرقي الإنساني للفتيات كأفضل استثمار فيهن للمجتمع.

يأتى هذا في إطار ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية.. بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها، وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطن