تنظيف حدائق الإسماعيلية تمهيدًا للاحتفال بأعياد الربيع

تشهد ميادين الإسماعيلية الرئيسية والشوارع الرئيسية حملة لتنظيف المسطحات الخضراء والحدائق العامة حيث تتضمن الحملة رفع المخلفات وتهذيب الأشجار وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات المحافظة بأعياد الربيع والمقررة في أبريل المقبل.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية بالصور قيام جهاز التطوير والتجميل، بتنفيذ خطة تقليم وتهذيب للأشجار والمسطحات الخضراء بميدان الملك فهد بالتنسيق مع حي أول؛ لإعطائه الشكل الجمالي الحضاري الذي يليق بمحافظة الإسماعيلية.

وعلى جانب آخر، قام الجهاز بالتنسيق مع حي ثان الإسماعيلية، بتقليم وتهذيب جميع أشجار الفيكس بالجزيرة الوسطى بمدخل محافظة الإسماعيلية فى اتجاه طريق بورسعيد، وطريق القاهرة.

كما واصل الجهاز زراعة نباتات المارجريتا الحولية بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري تمهيدًا للاحتفال بأعياد الربيع.

يأتي تنفيذًا لخطة المحافظة وتصريحات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.