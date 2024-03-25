رغم الأزمة الاقتصادية.. أسباب تدفع برشلونة لعدم بيع نجومه في الصيف

أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، مؤخرًا عدم وجود أي نية من قبله ولمجلس إدارته، عن بيع أي لاعب من الفريق خلال الصيف المقبل.

وعلى الرغم من معاناة النادي الكتالوني اقتصاديًا، منذ سنوات وهذا الأمر ما زال مستمرًا، إلا أن لابورتا كان صريحًا في رأيه.

وقد يظن البعض أن تصريحات رئيس برشلونة، تهدف إلى تهدئة الجماهير المنزعجة من أداء الفريق وخسارته لبطولتي كأس السوبر وكأس ملك إسبانيا، وتراجعه في الصراع على لقب الليجا.

ولكن من الناحية العملية، يوجد سببان لهذا القرار بعدم بيع.

صناعة مشروع رياضي للمستقبل

في الوقت الحالي، يقوم فريق برشلونة ببناء فريق للمستقبل يعتمد على مجموعة من اللاعبين الناشئين الواعدين القادمين من أكاديمية النادي، والتي تعرف باسم "لا ماسيا".

وتضم هذه القائمة لاعبين موهوبين ومميزين، مثل فيرمين لوبيز ولامين يامال وجافي وبيدري وباو كوبارسي ورونالد أراوخو وآخرين.

برشلونة

وفي هذا الوقت، يفضل فريق برشلونة عدم تعريض مشروعه الرياضي للمخاطر من أجل المال.

وبناءً على ذلك، يسعى برشلونة إلى الحفاظ على جميع نجومه، وخاصة اللاعبين الصاعدين، حيث يعتبر ذلك أمرًا ضروريًا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على لاعبي الخبرات مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني إلكاي جوندوجان.

لوائح اللعب المالي النظيف لليجا

النقطة الثانية هي أن الوضع المالي الحالي لبرشلونة يجعل من غير الممكن خسارة لاعبين رئيسيين.

نظرًا لتجاوز برشلونة الحد المسموح بشأن الرواتب، ومعانة النادي من نقص في التمويل.

فرينكي دي يونج لاعب برشلونة

بالإضافة إلى ذلك، توجد قواعد مالية صارمة في الليجا، تعني أنه إذا قرر برشلونة بيع لاعب من الفئة الأولى، فإنه لن يكون من السهل بالنسبة لهم بالحصول على بديل مناسب.

إذا قام برشلونة ببيع لاعب مثل الهولندي فرينكي دي يونج مقابل 100 مليون يورو، في الصيف، فإنه لن يتمكن من الاستفادة إلا من جزء صغير من قيمة الصفقة.

وبالنسبة للراتب، لن يُسمح لنادي برشلونة بضم لاعب بديل إلا بنسبة 60٪ فقط من راتب اللاعب الهولندي.