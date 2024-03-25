طيران الاحتلال يستهدف المناطق الغربية لخان يونس جنوب قطاع غزة

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي قصفا مكثفا استهدف المناطق الغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

صحة غزة: 11 مجزرة في 24 ساعة وارتفاع عدد الشهداء لـ32333 فلسطينيًا

وفي سياق آخر، أعنت وزارة الصحة في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ171 على القطاع.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32333 شهيدًا و74694 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

11 مجزرة خلال 24 ساعة في غزة

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.