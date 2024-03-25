الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صحة غزة: 11 مجزرة في 24 ساعة وارتفاع عدد الشهداء لـ32333 فلسطينيًا

حرب غزة
حرب غزة

أعنت وزارة الصحة في غزة، التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ171 على القطاع.

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وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 32333 شهيدًا و74694 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

11 مجزرة خلال 24 ساعة في غزة

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في غزة وصل منها للمستشفيات 107 شهداء و176 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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