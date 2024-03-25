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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة: صوت المرأة ليس عورة ومساواتها مع الرجل ضرورية (فيديو)

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على سؤال طالبة حول سبب منع المرأة من الإنشاد الدينى بحجة إن صوت المرأة عورة؟. 

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وقال خلال برنامج الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الاثنين: "مين اللى قال إن صوت المرأة عورة، أنت سمعتى كده، لأ صوت المرأة ليس عورة، هى دى الإجابة على سؤالك".

مساواة المرأة مع الرجل

أكد أن المرأة في الإسلام أنصفها النص الشرعي والقرآن والسنة، متابعا: "المساواة بين الرجل والمرأة أمر لابد منه وهذه المساواة في أصل التكليف والحقوق والواجبات حتي لو اختلفت الهيئات والأدوار والمراكز القانونية والخصائص والوظائف".

وأوضح: "المرأة في الإسلام صارت وراء الكفاءة ولم يحرم الإسلام في تاريخه عمل المرأة فخرجت وعملت وتولت تقريبا جميع المناصب، وتولت المرأة السلطانة والرئاسة والملك ولما قومنا ببحث في هذا المقام وجودنا 90 امرأة رئاسة الدولة باختلاف أسمائها الأميرة والسلطانة والخانم والهانم والملكة.. للأسف في المناهج لا يذكرون ولا واحدة.. قد يذكرون شجرة الدر ولكن يوجد 90 امرأة تولت الحكم منذ الإسلام".

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