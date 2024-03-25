حكم رادع بحق عاملة وعاطل لسرقتهما مهندس بالإكراه في أكتوبر

أصدرت محكمة جنايات قسم أول أكتوبر، حكمًا بالسجن المشدد 15 سنة، لعاملة وعاطل، لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق الإكراه من مهندس في منطقة أكتوبر بالجيزة.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 7307 لسنة 2022 جنايات أول أكتوبر، أن "سارة .م" ، 25 سنة، عاملة في نادى إجتماعى، و"حازم .م" 29 سنة، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق، سرقا في يوم 23 يوليو 2022 الماضى وأخر مجهول، مبالغ مالية ملك المجنى عليه "مهندس"، كرها عنه، بأن استقبل المتهمة الأولى بمسكنه، وما أن وصلت حتى فوجئ بحضور المتهم الثانى وأخر مجهول شقته ، وقيدا قدماه ويداه وكمما فمه مستغلين غلبتهم العددية وشلا حركته وسرقا أمواله ومتعلقاته الشخصية وفرا هاربين.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون أكرها المجنى عليه على الإمضاء والبصم على 5 شيكات بنكية و15 ورقة على بياض، حيث استل أحدهم سكين طعام لتهديده إذا لم ينفذ مطالبهم بالتوقيع على الشيكات والورق، مما بث في نفسه الرعب وتمكنوا من الحصول على توقيعه وبصمته على تلك المستندات، كما تعدوا على المجنى عليه والتقطوا صورا له في أوضاع مخله للتنكيل به.

وقال المجنى عليه أمام المحكمة، إن المتهمة حضرت إلى مسكنه لكونها تعانى من بعض المشكلات الحياتية، وحال دخولها لمنزلى تركت خلفها باب العقار مفتوح، وما أن وصلت وجلست معها فوجئت بحضور المتهم الثانى وأخر مجهول، وقاما بالتعدى علي بالضرب دون إحداث إصابات، ووثقا قدامى ويداي وأطعمونى قرصين دوائيين سببا له الدوار، ووضعوا قطعة قماش في فمى، واستولوا على 26 ألف جنيه، وبطاقات ائتمانية وحصلوا على الأرقام السرية لسحب مبالغ مالية، وبعدها عادوا إليه مرة أخرى واستل أحدهم سكين لتهديده وطلب توقيعه على شيكات وورق ابيض وتعدوا عليه وفرا هاربين.

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.