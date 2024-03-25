الفيوم تحصد مركز ثاني ورابع وسابع جمهورية في المسابقة البحثية المسيحية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (توجية عام التربية الدينية المسيحية) فى المسابقة الثقافية البحثية المسيحية تحت رعاية الدكتوة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وحققت عدة مركز متقدمة على مستوى الجمهورية.

الفائزين فى المسابقة

في المرحلة الابتدائية، فازت التلميذة ناردين مبارك فوزى مدرسة بنات طامية الابتدائية - إدارة طامية التعليمية ، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية

وفي المرحلة الثانوية ، فاز الطالب أندرو عماد كامل - المدرسة الفندقية - إدارة سنورس التعليمية ، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.

وفي المرحلة الثانوية - أصحاب همم فاز الطالب بولا عماد ذكي - مدرسة النور للمكفوفين بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز الثاني جمهورية.

كما شارك معلمات التربية الدينية المسيحية في المسابقة، وفازت مارى سمير زكي - مدرسة النور للمكفوفين. إدارة غرب التعليمية ، بالمركز الثانى جمهورية.

كما فازت ماريان ابرآم أمين - مدرسة الشهيد معوض التجارية - إدارة إطسا التعليمية ، بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.

قدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية وقدمت رسالة شكر وتقدير الى سوزان ميلاد توفيق المشرف عام الدين المسيحي بالمديرية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.























