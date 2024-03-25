الاحتلال يقصف المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي بغزة

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الطابق العلوي من المبنى الرئيسي لمجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، مع تواصل قصف محيطه.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني، إن جنود الاحتلال يعاملون من يتواجد في مجمع الشفاء معاملة غير إنسانية سواء النساء أو الأطفال أو الرجال، حيث اعتقل العديد من الرجال هناك، ومن ضمنهم بعض أفراد الطاقم الطبي، وقتلوا العديد من المواطنين، وجرحوا آخرين.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوات الاحتلال تطالب المتواجدين في المجمع بالمغادرة، باستخدام مكبرات الصوت وتوجه إنذارات للمواطنين المتواجدين في محيط مستشفى الشفاء لإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

وكانت مصادر قد أعلنت أن قوات الاحتلال اعتقلت 500 مواطن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة، منذ بدء عملية اقتحامه الأسبوع الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي، في حي الرمال غرب مدينة غزة، لليوم الثامن على التوالي.

وكان قد أُعلن عن ارتقاء 5 من الجرحى المحاصرين السبت الماضي، في مجمع الشفاء الطبي بسبب غياب الخدمات الصحية والطعام والمياه وانقطاع الكهرباء عن غرف العناية المكثفة.

ويعاني المرضى والنازحون في "الشفاء" من غياب الخدمات الصحية، والطعام والمياه جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى منذ 8 أيام.

ويواصل جيش الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء الذي يضم نحو 7 آلاف نازح ومريض، وينفذ حملة اعتقالات واسعة وعمليات قتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى.

وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات الاحتلال مجمع الشفاء منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات طبية ومولدات الكهرباء.

وقالت وزارة الصحة إن 12 مستشفى يعمل جزئيا في قطاع غزة، ستة في شمال غزة، إضافة إلى وجود ثلاثة مستشفيات ميدانية تعمل جزئيا، كما أن 7 مراكز صحية تابعة للأونروا لا زالت تعمل بشكل جزئي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال باستهدافها المستشفيات تحاول قطع الأنفاس الأخيرة عن المنظومة الصحية في غزة.

وحذر من أن أية عملية عسكرية على رفح ستؤدي إلى استشهاد آلاف ممن لن يستطيعوا إيجاد الرعاية الصحية.