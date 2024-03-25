أونروا: إسرائيل منعت دخول قوافلنا الإغاثية إلى شمال قطاع غزة

أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كاظم أبو خلف، أن وقف دخول المساعدات اللازمة إلى شمال قطاع غزة، أثر على النازحين بشكل كبير، لافتًا إلى أنه على الرغم من قلة تلك المساعدات، إلا أنه لا يتم تقديمها من “الأونروا” من باب الإنصاف، ولكن ستظل (أونروا) هي شريان الحياة والمؤسسة الأكبر العاملة في المجال الإنساني الإغاثي في غزة.

وقال أبو خلف - في تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الإثنين/- إن: "منع الأونروا من إدخال المساعدات وتقديمها للنازحين في قطاع غزة تعد ضربة قاصمة لهؤلاء النازحين خاصة في ظل الأمراض والمجاعة التي تفتك بهم".

وأضاف، أن قرار وقف المساعدات لا يؤثر على عمل الأونروا فقط بل يؤثر بالدرجة الأولى على المستفيدين من عمل الوكالة، وهو الأمر الذي يناقض الإرادة الدولية التي ترى وجوب زيادة المساعدات وتدفقها إلى غزة، خاصة تصريحات الأمين العام بالأمم المتحدة، والذي أكد ضرورة إغراق غزة بالمساعدات.

وأشار إلى أن الجانب الإسرائيلي قرر وقف المساعدات دون أي مبرر، في حين أنه أصدر قرارًا منذ أسبوع بمنع دخول المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن هناك تواصلًا على كل المستويات للدفع باتجاه تعديل هذا القرار.

وزير خارجية الأردن يدعو مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على قطاع غز:

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، مجلس الأمن الدولي بإقرار وقف الحرب على قطاع غزة فورًا.. قائلًا: "يجب وقف هذه الحرب غير المبررة والعدوانية بحق الإنسانية".

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بمقر وزارة الخارجية الأردنية اليوم، "إنه لا يوجد مبرر لاستمرار الحرب على غزة وحرمان الفلسطينيين من الحياة".. مؤكدًا أن إسرائيل انتهكت كل صور القانون الدولي والإنساني.

وأشاد وزير خارجية الأردن بموقف الأمين العام للأمم المتحدة من الحرب الإسرائيلية على غزة.. مؤكدًا أن الأردن يعمل مع الأمم المتحدة دائمًا من أجل وقف الحرب على غزة.

وفي سياق متصل دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى العمل على تكريم شجاعة وتفاني العاملين في المجال الإنساني في كل مكان، من خلال التعهد بحمايتهم ودعمهم، وهم يساعدون في بناء عالم أكثر سلامًا وإنسانية للجميع.

جاء ذلك في رسالة جوتيريش؛ بمناسبة "اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين"، ونشرها على الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وقال جوتيريش: إن هذا اليوم بمثابة تذكير رسمي بالمخاطر الجسيمة التي يواجهها موظفونا أثناء قيامهم بعملهم الحيوي، تحت علم الأمم المتحدة.