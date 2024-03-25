وزير خارجية الأردن: غزة أصبحت مقبرة للأطفال واقتحام رفح يؤدي لمجزرة (فيديو)

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قطاع غزة أصبح مقبرة للأطفال، مؤكدًا أن ملايين الفلسطينيين يواجهون المجاعة ويقتلون بالرصاص.

وطالب الصفدي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثننين، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأكد استمرار الأردن في التعاون مع الأمم المتحدة للوقوف ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مضيفًا: “سنواصل العمل مع الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة”.

تحذير من اقتحام رفح:

تابع: “قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للشهداء وللقانون الدولي”، داعيًا للوقف الفوري لقتل وتجويع الأبرياء، وعلى دول العالم التكاتف لوقف المأساة في غزة.

ورحب بعودة بعض الدول لدعم وكالة أونروا في تقديم خدماتها للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اقتحام رفح الفلسطينية سيؤدي إلى مذبحة إنسانية، ويجب أن نمنع ذلك.