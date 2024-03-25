حملة موسعة لحي وسط الإسكندرية لاعادة الانضباط في الشارع

شن حي وسط الإسكندرية صباح اليوم ، حملة موسعة لاعادة الانضباط الي شوارع الحي ، التصدي لكافة تعديات الباعة والمحلات على الميادين والشوارع لإعادة المظهر الجمالي الحضاري إليه.

وأسفرت الحملات عن التحفظ على 150 حالة اشغال متنوعة، و60 من الكاوتش والحواجز الإسمنتية من الشوارع التي شملتها الحملات، بإجمالي 210 حالة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاركت في الحملة كلا من إدارة إشغال الطريق والإعلانات بالحي و شرطة المرافق والإدارات المعنية بالحي، واستهدفت شوارع: "طريق المحور، سوتير، أحمد قمحه، عبد الحميد ابو هيف، دينقراط، ابن حزم، هيبوقراط، الرصافة، عبد القادر الغرياني، أحمد إسماعيل، سور النادى الاوليمبي".