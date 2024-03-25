    تحسن نسبى في طقس الاسكندرية سطوع الشمس وارتفاع الحرارة

شهد طقس الاسكندرية صباح اليوم الاثنين تحسنا ملحوظا واستقرارا فى حالة الطقس سطوع الشمس مع ارتفاع طفف في الحرارة مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

سجلت هيئة الارصاد الجوية بمحافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد اليوم الاثنين، درجات حرارة تراوحت بين 21 درجة مئوية للعظمى و13 درجة مئوية للصغرى، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 30 كم/الساعة.

كانت قد ضربت نوة «عوة وبرد العجوزة» سواحل الإسكندرية، يصاحبها هطول أمطار رعدية غزيرة إلى متوسطة ورياح شرقية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى وأوقفت الإجازات وبدل الراحات، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ.

تعتبر نوة عوة آخر النوات الباردة والممطرة التي تضرب الإسكندرية خلال فصل الشتاء من كل عام، ويقول عنها الصيادون «عوة ما بعدها نوة» في إشارة إلى أنها آخر النوات. تبدأ نوة عوة وبرد العجوزة في 24 من شهر مارس كل عام قد تتقدم أو تتأخر عدة أيام.

تهب على الإسكندرية في صورة رياح شرقية وأمطار غزيرة. موج البحر يرتفع فيها وتتوقف أعمال الصيد بالميناء الشرقى وكافة سواحل المدينة، وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.،- يرجع سبب تسميتها باسم «عوة» بسبب صوت الرياح الشديد الذي يصاحبها.