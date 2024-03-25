مراكز المنيا تتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، شن الحملات المكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص، على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، تواصل أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، لحالات التعدي بالبناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للدولة، للقضاء على كافة أشكال التعديات، والتعامل بكل حسم مع المخالفين للقانون، من خلال تطبيق الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية تمكنت من إيقاف أعمال بناء شقة دور رابع علوي مخالف بـ "عزبة الخشابة"، وإيقاف أعمال بناء مخالف خلف مخزن الأدوية بعزبة"طه السبع"، و تم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة فى البناء، وإزالة ٤ حالات تعدِِ على الأراضى الزراعية بقرية نزلة حسين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكداً، على استمرار الحملات الميدانية لرصد كافة حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى مركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا، أشار هشام فايز رئيس المركز، إلى استمرار رصد حالات التعدى وتكثيف حملات إزالة التعديات، حيث تمكنت الوحدة المحلية من استرداد ٢٠ فدان أراضى أملاك دولة، بالإضافة، إلي إزالة ٢٤ حالة تعدِِ بقرى، (الحسينية ، أبو جرج، القيس، صندفا)، وفى حى جنوب المدينة.

كما قام اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، بجولة ميدانية على أراضي أملاك الدولة ، بالظهير الصحراوي الغربي ، وذلك فى إطار الحفاظ عليها، وفرض هيبة القانون ، ومحاسبة المتعدين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.