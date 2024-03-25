الإثنين 25 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٨٢ مخالفة تموينية متنوعة.

 

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية التفيشية ، أسفرت عن ضبط ٥٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، مخالفتين بمركز ومدينة العدوة، و٦ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة، و٤ مخالفات بمركز ومدينة بني مزار، و١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و ضبط ٧ مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٧ مخالفات بمركز ومدينة أبوقرقاص.

 

وضبط ٨ مخالفات بمركز ومدينة ملوي ، و٨ مخالفات بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، و ضبط ٢٧ مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع مخالفة بمركز مغاغة، و١٤ مخالفة بمركز بني مزار، ومخالفتين بمركز المنيا، و٧ بمركز ملوي ، و٣ مخالفات بمركز ديرمواس، بالاضافة ، إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بملوي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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