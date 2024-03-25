ضبط 82 مخالفة تموينية في حملات رقابية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٨٢ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم مدير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية التفيشية ، أسفرت عن ضبط ٥٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع ، مخالفتين بمركز ومدينة العدوة، و٦ مخالفات تموينية بمركز ومدينة مغاغة، و٤ مخالفات بمركز ومدينة بني مزار، و١١ مخالفة تموينية بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، و ضبط ٧ مخالفات تموينية بمركز ومدينة المنيا ، و٧ مخالفات بمركز ومدينة أبوقرقاص.

وضبط ٨ مخالفات بمركز ومدينة ملوي ، و٨ مخالفات بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، و ضبط ٢٧ مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع مخالفة بمركز مغاغة، و١٤ مخالفة بمركز بني مزار، ومخالفتين بمركز المنيا، و٧ بمركز ملوي ، و٣ مخالفات بمركز ديرمواس، بالاضافة ، إلي مخالفتين في مجال متابعة المواد البترولية بملوي ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.