سقوط عاملة نظافة سرقت أموال بمكتب شهر عقاري في أسيوط

نجحت أجهزة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من (مدير أحد مكاتب الشهر العقارى بأسيوط) باكتشافه سرقة (مبلغ مالى) من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بدائرة المركز) وإعترفت بارتكابها الواقعة عن طريق الإختباء داخل محل عملها لحين إنتهاء العمل وإنصراف الموظفين وعقب ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى ولاذت بالهرب ، وتم بإرشادها ضبط (جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافت بإنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية ،كما أقرت بسابقة استيلائها على الهاتف المحمول الخاص بالمُبلغ وذلك عن طريق المغافلة (أرشدت عنه).

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كما كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.