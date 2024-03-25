القبض على سائق بحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وترويجها.

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط قائد سيارة "ربع نقل" محمل عليها (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية) حال سيره بدائرة مركز شرطة إبشواى.. وقرر قائد السيارة بشراء المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بقصد الإتجار والتربح منها، أمكن ضبط الأخير داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله، وعثر بداخلها على (200 ألف قطعة ألعاب نارية - 37 كيلو جرام بارود خام - 50 كيلو جرام نترات بوتاسيوم - بعض أدوات التصنيع).

كما تمكنت ضبط (مالك مكتبة "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.. وبحوزته (3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

كما تم ضبط (8 أشخاص) بنطاق محافظة الجيزة.. وبحوزتهم (35514 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام) إلى جانب ضبط (4 عاطلين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") بنطاق محافظة الأسكندرية وبحوزتهم (6710 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بإحالة أوراق متهم للمفتي لاتهامه في بقتل ربة منزل فى البساتين.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار.

كشفت أوراق القضية، أن المتهم محمد س. ٤٠ سنة، عامل، لأنه في يوم ٩ / ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم " البساتين " محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها سلوى السيد، عمدا مع سبق الإصرار ، بان عقد العزم على قتلها و اعد لذلك أداة مفتاح انجليزي، ثم سعى اليها بمسكنها و ما ان ظفر بها حتى انهال عليها ضرباً على راسها بتلك الأداة سالفة البيان واستل سلاح ابيض سكين متعدياً عليها به قاصداً قتلها فاحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ، وقد وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان، احرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

كشفت أوراق القضية، ان المتهم بذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفاً وقيمة بالتحقيقات و المملوك للمجنى عليها سالفة البيان، وكان القصد من ارتكاب جناية القتل العمد المسبوق بالاصرار عليه هو ارتكاب جريمة السرقة، كما انه احرز أداة و سلاح ابيض " مفتاح حديدى و سكين " بدون مسوغ قانوني او ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.