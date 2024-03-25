طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بالإسماعيلية

يسود اليوم بالإسماعيلية طقس مائل للدفء نهاراً مع اليوم الخامس عشر من ايام شهر رمضان المبارك وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل وشهدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات.



كما تنشط الرياح بسرعة ٢٦ كم/ س مما يزيد من الإحساس بالبرودة وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى ٢٣ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.

وتواصل الوحدات المحلية بالإسماعيلية سحب مياه الأمطار التي اغرقت شوارع مدينة الإسماعيلية أمس الأحد بسبب سقوط أمطار غزيرة على المدينة وتوابعها طوال ساعات النهار .



وقام المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمتابعة، وضباط إدارة المرور بمتابعة سحب مياه الامطار المتراكمة من امام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بامكانيات فرق طوارئ مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة نائب رئيس المركز وطوارئ حى ثالث برئاسة رئيسه، و رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت اشراف المهندس مجدى ومسئولى الازمات بالشركة بتنسيق مع طوارئ الكهرباء .

حتى نهاية تجمعات مياه الامطار وانسيابية الحركة المرورية

وحتى ساعات المساء أمس تكدست حركة المرور بعد من الطرق السريعة والفرعية بالإسماعيلية بسبب تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة سير المرور.