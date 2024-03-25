الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا بالإسماعيلية

يسود اليوم بالإسماعيلية طقس مائل للدفء نهاراً مع اليوم الخامس عشر من ايام شهر رمضان المبارك وسط توقعات بتراجع درجات الحرارة خلال ساعات الليل وشهدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية  على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات.

كما تنشط الرياح بسرعة ٢٦ كم/ س مما يزيد من الإحساس بالبرودة وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم  العظمى ٢٣ درجة مئوية والصغرى ١٣ درجة مئوية.

وتواصل الوحدات المحلية بالإسماعيلية سحب مياه الأمطار التي اغرقت شوارع مدينة الإسماعيلية أمس الأحد بسبب سقوط أمطار غزيرة على المدينة وتوابعها طوال ساعات النهار .


وقام المهندس احمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية ومعاون  المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والمتابعة، وضباط إدارة المرور بمتابعة  سحب مياه الامطار المتراكمة من امام ديوان عام محافظة الإسماعيلية بامكانيات فرق طوارئ مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة نائب رئيس المركز وطوارئ حى ثالث برئاسة رئيسه، و رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت اشراف المهندس مجدى ومسئولى الازمات بالشركة بتنسيق مع طوارئ الكهرباء .
حتى نهاية تجمعات مياه الامطار وانسيابية الحركة المرورية
وحتى ساعات المساء أمس تكدست حركة المرور بعد من الطرق السريعة والفرعية بالإسماعيلية بسبب تجمع مياه الأمطار وعرقلة حركة سير المرور.

مواد متعلقة

الأمن يضبط مخدرات بـ 730 ألف جنيه

سقوط عاملة نظافة سرقت أموال بمكتب شهر عقاري في أسيوط

صندوق مكافحة الإدمان ومؤسسة حياة كريمة يطلقان قافلة تجوب المناطق العشوائية

استولى على ميراثها وتزوج من أخرى.. سيدة تشكو زوجها في محكمة الأسرة
الجريدة الورقية