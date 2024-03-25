مفوضة حقوق الإنسان بروسيا: ما حدث في كروكوس عمل إرهابي وحشي

وصفت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، ما حدث في (كروكوس) بأنه عمل إرهابي دموي وحشي وغير إنساني، مشيرة إلى أن المجتمع الروسي متلاحم وموحد بشكل غير مسبوق.

وقالت موسكالكوفا - في تصريح صحفي أثناء زياراتها لموقع مركز التسوق (كروكوس) اليوم الاثنين - : "نتمنى الشفاء العاجل لكل من هو على قيد الحياة اليوم".

وأضافت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا:" نحن اليوم موحدون أكثر من أي وقت مضى، وكل حدث مأساوي يوحد المجتمع".

وتابعت موسكالكوفا:" لم أر مثل هذا التدفق من الناس وهذا العدد الهائل من برقيات التعازي، التي تلقيناها من مفوضي حقوق الإنسان الأجانب"، منوهة بأن ما حدث هو عمل إرهابي دموي وغير إنساني ووحشي.

وفي سياق متصل أدان رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، اليوم الأحد، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز التسوق "كروكوس سيتي" قرب العاصمة موسكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للرئيس رحمون بعد محادثة هاتفية مع الرئيس بوتين: "أدان رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون، خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة العمل الإرهابي القاسي والدموي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول".

وبحسب البيان أكد رحمون أن "الإرهابيين ليس لديهم لا جنسية، ولا وطن، ولا دين".

وتابع البيان: "في ساعة الحداد الوطني الحزينة في روسيا، أكد إمام علي رحمون تضامن جميع مواطني طاجيكستان مع الشعب الروسي الشقيق.

وأكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون الوثيق في مكافحة الإرهاب والتطرف ومظاهر التطرف الديني التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن.

وقال البيان: "وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أهمية مواصلة تعزيز الجهود المشتركة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق بين الإدارات والخدمات ذات الصلة من أجل الاستجابة الفعالة لهذه التهديدات ومكافحتها بشكل مشترك".

وفي نهاية الاتصال، تمنى رئيس طاجيكستان الشفاء العاجل للضحايا، ونقل خالص تعازيه ودعمه لأسر وأحباء الذين قتلوا في هذه المأساة الرهيبة.

وفي السياق نفسه، أشار المكتب الصحفي للكرملين إلى أن الأجهزة الخاصة والإدارات المعنية في البلدين تعمل بشكل وثيق في مجال مكافحة الإرهاب وسيتم تكثيف هذا العمل.

على جانب آخر، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، كلمة إلى الشعب الروسي في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق "كروكوس سيتي" في العاصمة موسكو، واصفا ما حدث بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وكان 3 أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة يحملون بنادق آلية قد اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقة في مركز تسوق "كروكوس سيتي وأطلقوا النيران على المدنيين، مساء الجمعة الماضية.

ووقعت انفجارات لاحقة، أدت لاشتعال النيران في الطوابق العليا من المبنى ما أسفر عن تدميره بشكل شبه كامل.