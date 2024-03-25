الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره لمُستشفى "الأمل" بخان يونس

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حصار مستشفى الأمل في مدينة (خان يونس) بالتزامن مع قصف عنيف، وإطلاق نار كثيف.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، أن آليات الاحتلال بمختلف أنواعها تحاصر في هذه اللحظات مستشفى الأمل، وتغلق جميع مداخله.

وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه، مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد حاليا ولا تستطيع الحركة نهائيا.

من جهتها، أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد النساء في غزة.

وأوضحت السالم - في منشور على منصة (إكس) - أنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.

وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية، داعية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32226 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74518 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

جوتيريش: الأونروا شريان حياة للأمل والكرامة لملايين اللاجئين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمثل "شريان حياة للأمل والكرامة"، في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، حيث توفر التعليم لأكثر من نصف مليون فتاة وفتى، والرعاية الصحية لنحو مليوني شخص، إضافة إلى أنها توسع فرص العمل والدعم المجتمعي والأسري.

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للأمم المتحدة اليوم الاثنين خلال زيارته لمدرسة إناث مخيم عمّان الإعدادية في منطقة الوحدات بالعاصمة الأردنية.

ودعا جوتيريش، إلى الحفاظ على تدفق الخدمات "الفريدة من نوعها" التي تقدمها "الأونروا" للحفاظ على "تدفق الأمل"، موضحا أن عدد العاملين من الأونروا الذين استشهدوا خلال الحرب في غزة بلغ 171 شهيدا، وهو أكبر عدد من القتلى بين موظفي الأمم المتحدة في تاريخها.

وأشار إلى أن زيارته للأردن هي زيارة تضامنية خلال شهر رمضان للقاء لاجئي فلسطين الذين تخدمهم الأونروا، لافتا إلى وجود 2.4 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، وهو العدد الأكبر في المنطقة .

وتحدث عن "العمل الاستثنائي الذي تقوم به الأونروا"، فأوضح أنه زار أحد المراكز الصحية، كما حضر دروس العلوم واللغة الإنجليزية في مدرسة للبنات، وزار فصلا لتدريس اللغة الإنجليزية وقيم حقوق الإنسان وحل النزاعات، كما التقى مع 6 من قادة شباب ملهمين من البرلمان الطلابي، من بينهم ثلاثة طلاب من غزة .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن الأونروا تساهم بشكل عميق بطرق لا يمكن قياسها على رسم بياني في تعزيز التماسك الاجتماعي وتعزيز الاستقرار وبناء السلام .

وأضاف "أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الأحداث الأخيرة غير المقبولة، فإن المراجعة المستقلة تجري على قدم وساق لتعزيز الأونروا وتحسينها، وإنني أتطلع إلى توصياتها".

قتلى وجرحى جرّاء قصف إسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء

سقط عدد من القتلى والجرحى اليوم الاثنين جرّاء قصف إسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غرب غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية طالبت الموجودين داخل مجمع المستشفى الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي بإخلائه.

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قصفاً إسرائيلياً استهدف محيط مستشفى الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت وكالة شهاب الإخبارية إن القوات الإسرائيلية قصفت أيضاً حي الأمل وبلدة القرارة شمال وغرب خان يونس، إضافة إلى منطقتي البطن

كانت منظمة الصحة العالمية عبرت أمس الأحد عن القلق البالغ بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بمستشفى الأمل في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط تقارير عن حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى وهجومها عليه مجدداً، ودعت إلى السماح بشكل عاجل بالوصول الآمن إلى المستشفى لتقديم الرعاية المنقذة للحياة للمرضى. وذكرت المنظمة أن تقارير للهلال الأحمر الفلسطيني تفيد بمقتل أحد متطوعي الجمعية وشخص آخر كان يحتمي في المستشفى الذي يقع بمدينة خان يونس، مشيرة إلى أن غالبية المرضى والأشخاص الذين لجأوا إليه قد اضطروا إلى المغادرة وسط القتال العنيف في محيط المستشفى.