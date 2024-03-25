الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال يقصف مجمع الشفاء في غزة ويطلب إخلاءه (فيديو)

مجمع الشفاء الطبي
مجمع الشفاء الطبي

 يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بشكل مباشر، اليوم الإثنين، وهو أكبر مستشفى يخدم مصابي غزة.

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صحيفة قطرية: انتهاك إسرائيل القوانين الإنسانية في غزة يفضح معايير واشنطن وحلفائها

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صحيفة سعودية: الجرائم الإسرائيلية على غزة انتهاك شرس للإنسانية

توغلت قوات الاحتلال في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، فيما استشهد وأصيب العشرات من الفلسطنيين، بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الاثنين، في سلسلة غارات وقصف مدفعي اسرائيلي بمحيط مستشفى الشفاء ومناطق متفرقة بقطاع غزة، لا سيما في دير البلح، وعند دوار الكويت، وفي مدينة رفح، والمناطق الشرقية من خان يونس.

اليوم الثامن لحصار الاحتلال مجمع الشفاء

واستشهد وأصيب عدد من المواطنين، في قصف من الاحتلال الإسرائيلي مدفعي وجوي بمحيط مستشفى الشفاء غربي غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الآليات والدبابات الإسرائيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تجوب عبر مكبرات الصوت بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي في حي الرمال غرب مدينة غزة، الذي تحاصره لليوم الثامن على التوالي.

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