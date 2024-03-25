الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في فلسطين وعدم ربطه بملف المحتجزين (فيديو)

أنطونيو جوتيريش الأمين
أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

 أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تنفيذ أي عملية عسكرية لإسرائيل في رفح الفلسطينية، سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية. 

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جوتيريش سنواصل دعم الفلسطينيين مهما تعرضنا لاتهامات (فيديو)

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جوتيريش: أونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة ويجب استمرار دعمها (فيديو)

 وشدد خلال مؤتمر صحفي من إحدي مدارس “أونروا” في الأردن، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين.

 وأشار إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤدي عملًا استثنائيًا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أنّها تسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين النازحين، متابعًا: “نعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم “الأونروا”، والمنظمة تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة”.

استمرار دعم الفلسطينيين:

 ولفت إلى استمرار دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين مهما تعرضت الجمعية إلى اتهامات من الجانب الإسرائيلي.

 وقال: "نحن لسنا ضد أي أحد بل نؤيد القيم والمبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

  وتابع: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين"، مؤكدًا: "يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

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جوتيريش سنواصل دعم الفلسطينيين مهما تعرضنا لاتهامات (فيديو)

جوتيريش: أونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة ويجب استمرار دعمها (فيديو)
الجريدة الورقية