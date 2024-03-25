جوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في فلسطين وعدم ربطه بملف المحتجزين (فيديو)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تنفيذ أي عملية عسكرية لإسرائيل في رفح الفلسطينية، سيؤدي إلى أزمة إنسانية كارثية.

وشدد خلال مؤتمر صحفي من إحدي مدارس “أونروا” في الأردن، على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أنه يجب عدم ربطه بملف إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار إلى أنّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تؤدي عملًا استثنائيًا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددًا على أنّها تسهم في تخفيف المعاناة عن ملايين النازحين، متابعًا: “نعمل على حشد المجتمع الدولي لدعم “الأونروا”، والمنظمة تلتزم بجميع قيم الأمم المتحدة”.

استمرار دعم الفلسطينيين:

ولفت إلى استمرار دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين مهما تعرضت الجمعية إلى اتهامات من الجانب الإسرائيلي.

وقال: "نحن لسنا ضد أي أحد بل نؤيد القيم والمبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين"، مؤكدًا: "يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".