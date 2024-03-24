جوتيريش سنواصل دعم الفلسطينيين مهما تعرضنا لاتهامات (فيديو)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، استمرار دعم الفلسطينيين مهما تعرضت الجمعية إلى اتهامات من الجانب الإسرائيلي.

وقال جوتيريش، خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصرية سامح شكري: "نحن لسنا ضد أي أحد بل نؤيد القيم والمبادئ الموجودة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتابع: "العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني تنتهك القانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين"، مؤكدًا: "يجب الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

“أونروا” العمود الفقري للمساعدات في فلسطين:

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، موضحًا: “فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها”.

وتابع: “كنا واضحين جدًا وأجرينا تحقيقًا مازال جاريًا لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام في أونروا”، موضحًا: "نريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم الأمم المتحدة بشكل كامل، فهي تلعب دورًا حيويًا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم في غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع".