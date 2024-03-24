جوتيريش: أونروا العمود الفقري للمساعدات في غزة ويجب استمرار دعمها (فيديو)

أكد الأمين العام لجمعية للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين “أونروا”، هي العمود الفقري للمساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، موضحًا: “فإننا نعمل بجد من أجل ضمان وجود دعم من المانحين لها”.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد: “كنا واضحين جدًا وأجرينا تحقيقًا لا يزال جاريًا لرصد أي مجال من مجالات عدم الالتزام في أونروا”.

وتابع: "نريد أن تكون أونروا قائمة بشكل كامل على قيم هيئات الأمم المتحدة ونجري مراجعة من أجل تحسين قدرة أونروا واحترام قيم الأمم المتحدة بشكل كامل، فهي تلعب دورًا حيويًا ويجب تقدير كل أفراد طاقم عملهم في غزة، فقد قتل الكثير منهم وهذا يجب أن يحظى باحترام الجميع".

الانقسامات تمنع إصدار مجلس الأمن من إصدار القرارات:

أشار إلى أنّ الانقسامات الجيوسياسية تصعب على مجلس الأمن اعتماد قرارات ذات معنى، مشيرًا إلى أن القرارات التي تصدر عن مجلس الأمن لا يتم احترامها.

وأوضح: "يوجد الكثير أمامنا فيما يتعلق بدخول مساعدات كبيرة في قطاع غزة، ولذلك يجب احترام قرارات مجلس الأمن بشكل كامل".

الكونجرس يحظر تمويل أونروا:

في سياق متصل، وافق الكونجرس الأمريكي على اقتراح، يحظر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “أونروا”، حتى عام 2025 على الأقل.