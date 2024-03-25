مودريتش على رأس تشكيل كرواتيا المتوقع أمام مصر

المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، يستعد بقوة للمواجهة المرتقبة أمام نظيره المصري، ضمن منافسات نهائي كأس العاصمة الإدارية الودية.

ومن المتوقع أن يقود لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش تشكيل كرواتيا أمام مصر، في المباراة التي يتوقعها الكثير من جماهير المنتخبين بأن تكون حماسية وقوية.

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام مصر

حراسة المرمى: دومينيك.

الدفاع: جوزيب يورانوفيتش، مارتين إيرليتش، جوسكو جفارديول، بورنا سوسا.

الوسط: لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو كوفاسيتش.

الهجوم: اندريج كراماريتش، ماريو باساليتش، لوكا إيفانوسيك.

موعد مباراة مصر وكرواتيا والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة منتخب مصر أمام كرواتيا في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب العاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت قناة أون تايم سبورتس 1، نقلها لمباراة مصر وكرواتيا في كأس عاصمة مصر.