مع اقتراب العشر الأوخر من شهر رمضان المبارك، يرغب الكثير من المسلمون في معرفة فضل الاعتكاف في رمضان، حيث يعد الاعتكاف سنة ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم، وهو ما يكشف الثواب الكبير والفضل العظيم.

فضل الاعتكاف في رمضان

وقد روي عن فضل الاعتكاف عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنَ "النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ".

كما روي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين"، وهذا دليل أهمية الاعتكاف.

دعاء الاعتكاف في رمضان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ.

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.