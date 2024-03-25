حسام حسن يكشف رأيه في ستاد العاصمة الإدارية الجديد

علق حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، على مستوى البنية التحتية للاستاد الجديد العاصمة الإدارية، بعدما شهدت مباراة مصر ونيوزيلندا افتتاحه الأيام القليلة الماضية.

وأكد حسام حسن على أن استاد العاصمة الإدارية يعد فخر للمصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن وجود الجماهير خلال مباراة نيوزيلندا كان له دور إيجابي.

تصريحات حسام حسن

تحدث حسام حسن عن إمكانيات ستاد العاصمة الإدارية، حيث قال: "بالتأكيد، ستاد العاصمة فخر لنا جميعًا، كما أن وجود الجماهير أمام نيوزيلندا كان إيجابيًا، وايضًا سيصنع الفارق لنا أمام كرواتيا".

وتابع: "بطولة العاصمة نالت أهمية كبيرة لأنها من تنظيم فيفا إلى جانب قوة منتخبي كرواتيا وتونس المشاركين في البطولة".

وأضاف: "سنواجه كرواتيا صاحب المركز الثالث في كأس العالم، وأثق في آننا سنحقق نتيجة إيجابية أمامهم".

وأردف: "أصريت كنت أصر على المشاركة في الدورة الودية نظرًا لقوة المنتخبات، وقلت قبل مواجهة نيوزيلندا، إن الأخير خصم قوي ولديه لاعبين في أوروبا".

وعن مواجهة نيوزيلندا الأخيرة، فقال: "بالطبع، اللقاء كان ذا ثقل كبير، وكرواتيا لن تكون أصعب من نيوزيلندا وفي كل الأحوال الاستفادة كبيرة جدًا من البطولة".