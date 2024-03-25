صراع سعودي إيطالي لضم يوسف النصيري

ترددت أنباء صحفية عن وجود رغبة من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد مع نجم منتخب المغرب، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويدور الأمر حول المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، والذي يمتد عقده حتى صيف 2025.

ودخل يوسف النصيري في مشاحنة قوية مع مدربه كيكي فلوريس، بسبب تبديله في إحدى مباريات الليجا.



وبحسب صحيفة "آس"، فإن إشبيلية لا ينوي تجديد عقد يوسف النصيري، وهناك اتجاه قوي لبيعه في الصيف المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال السعودي يستعد للتفاوض مع إشبيلية لضم النصيري، لكنه سيواجه منافسة من ميلان ووست هام.

وحاول وست هام، ضم يوسف النصيري في صيف 2023، ويجهز عرضًا بقيمة 20 مليون يورو لضم اللاعب في الميركاتو المقبل.

وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن ميلان يجهز عرضا لضم يوسف النصيري في الصيف المقبل، علما بأن الروسونيري حاول ضم اللاعب المغربي من قبل.