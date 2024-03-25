الإثنين 25 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان

الصلاة
الصلاة

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة  في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.

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أبرزها زواج الرسول.. أحداث وقعت في الخامس عشر من رمضان

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أدعية اليوم الخامس عشر من رمضان


وجاءت مواقيت الصلاة كالاتي:
القاهرة
الفجر 4:26 ص
الظهر 12:1 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:9 م
العشاء 7:27 م
الاسكندرية
الفجر 4:30 ص
الظهر 12:6 م
العصر 3:36 م
المغرب 6:14 م
العشاء 7:33 م
أسيوط
الفجر 4:30 ص
الظهر 12:1م
العصر 3:30
المغرب 6:9
العشاء 7:24
أسوان
الفجر 4:26
الظهر 11:54 ص
العصر 3:21
المغرب 6:1
العشاء 7:15

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