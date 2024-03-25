مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من رمضان

مواقيت الصلاة.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، حيث يسعى العديد من الاشخاص لمعرفة المواقيت في مختلف محافظات الجمهورية.



وجاءت مواقيت الصلاة كالاتي:

القاهرة

الفجر 4:26 ص

الظهر 12:1 م

العصر 3:30 م

المغرب 6:9 م

العشاء 7:27 م

الاسكندرية

الفجر 4:30 ص

الظهر 12:6 م

العصر 3:36 م

المغرب 6:14 م

العشاء 7:33 م

أسيوط

الفجر 4:30 ص

الظهر 12:1م

العصر 3:30

المغرب 6:9

العشاء 7:24

أسوان

الفجر 4:26

الظهر 11:54 ص

العصر 3:21

المغرب 6:1

العشاء 7:15