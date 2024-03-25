أبرزها زواج الرسول.. أحداث وقعت في الخامس عشر من رمضان

شهد اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم العديد من الأحداث والوقائع التي كان لها عظميم الأثر على مدار التاريخ، إذ تنوعت تلك الأحداث ما بين الفتوحات الاسلامية وميلاد ورحيل بعض الشخصيات التاريخية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي الأحداث التي وقعت في الخامس عشر من رمضان:

تأسيس الدولة الأموية

شهد الخامس عشر من رمضان عام 138 هجريًا بداية تأسيس الدولة الأموية وذلك عندما استطاع عبدالرحمن الداخل الذي عرف باسم "صقر قريش"، الوصول إلى مدينة الأندلس، عبر مضيق جبل طارق ليؤسس الدولة الأموية، وقضى في حكمه قرابة الـ33 عامًا شهدت خلاله الأندلس العديد من الثورات في شتى أرجاء البلاد بسبب النزاعات القبلية

زواج الرسول

كما شهد يوم الخامس عشر من رمضان، زواج الرسول محمد" عليه الصلاة والسلام"، من زينب بنت خزيمة، التي ظلت في بيت رسول الله ثمانية أشهر، ثم توفيت، كانت تُلقب بأم المساكين؛ لأنها كانت تكثر من الشفقة والرحمة على المساكين

مولد الامام الحسن بن علي بن أبي طالب

ففي الخامس عشر من رمضان الكريم عام 3 هجريًا، وضعت فاطمة بنت رسول الله محمد" صلى الله عليه وسلم"، مولودها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أشبه بالرسول" عليه السلام"، وأكبر من الحسين بسنة واحدة، حيث كان الحسن والحسين قرة أعين رسول الله وزهرتان بيت النبوة.

وفاة الخوارزمي

كما شهد الخامس عشر من رمضان عام 383 هجريًا وفاة أحد أعلام الرياضيات وهو محمد بن أبي بكر الخوارزمي" الذي يعتبر من أوائل علماء الرياضيات في عصره، والتي أسهمت أعماله بدور كبير في تقدم علم الرياضيات في عصر الخليفة المأمون ببغداد، إذ ذاع صيته وبرز في علوم الفلك والرياضيات آنذاك، حتى وفاته المنية تاركًا خلفه إرثًا وفيرًا من العلم.

موقعة صفين

وفي الخامس عشر من رمضان عام 73 هجريًا وقعت موقعة صفين بين جيوش أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي على الحدود السورية العراقية، بسبب امتناع الأخير عن مبايعة علي، بعدما استلم حكم مصر وانتهت المعركة بمقتل 70 ألفا من الجيشين ولم يكتب النصر لأحدهم.