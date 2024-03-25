أدعية اليوم الخامس عشر من رمضان.. يعد الدعاء من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل، ولاسيما خلال شهر رمضان الكريم، إذْ يستحب فيه قراءة الأدعية والتضرع إلى الله عز وجل، فهو من أفضل العبادات التي ذكرها الله في كتابه العزيز وحثنا عليها.



ويبحث العديد من المواطنين، عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية اليوم الخامس عشر من شهر رمضان المبارك، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي:

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ طَاعَةَ الْعَابِدِينَ، وَاشْرَحْ فِيهِ صَدْرِي بِإِنَابَةِ الْمُخْبِتِينَ، بِأَمَانِكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين

اللهم استر عورتنا وآمن روعتنا، ولا تردنا إليك إلا وانت راض عنا يا رب العالمين

يا رب العالمين أسألك باسمك الأعظم يا رحمن يا رحيم، أن تعفوا عنا وتجعلنا ممن غفرت لهم وعتقتهم من النار في هذا الشهر المبارك اللهم آمين

اللهم ارحم موتى المسلمين جميعًا، واجعل الجنة دارهم يا رب العالمين

يا رب أسألك من رحمتك الواسعة أن توسع في رزقي، وبارك لي فيه، وارزقني من حيث لا أحتسب أجمل الأرزاق.