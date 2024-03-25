العالم ينتظر التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن بوقف الحرب بغزة اليوم

ينتظر العالم المتضامن مع الشعب الفلسطين الذي يواجه حرب الإبادة الجماعية والتجويع من قبل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، قرار مجلس الأمن على مشروع وقف إطلاق النار والحرب في غزة.

ووفق لقناة "القاهرة الإخبارية"، فمن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة، تقدمت به الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي المجموعة المسماة (الدول المنتخبة العشر).

يشار إلى أن مشروع القرار بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان الفضيل، يتم احترامه من قبل جميع الأطراف، يؤدي إلى وقف دائم ومستمر، بالإضافة إلى إطلاق سراح المحتجزين دون شرط، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

والدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن هم:"اليابان، الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، جويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور".

فيما يعقد المجلس جلسته الشهرية المفتوحة يوم الثلاثاء، لمناقشة القضية الفلسطينية ولا سيما تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 2334 المتعلق بعدم شرعية الاستيطان في فلسطين المحتلة.

يذكر أن روسيا والصين استخدما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي، الجمعة الماضية، والذي كان يؤيد الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس، مرتبط بالإفراج عن المحتجزين في القطاع.

ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ 15 للمجلس، بينما رفضته 3 دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت جويانا عن التصويت، ورأى المندوب الروسي أنّ مشروع قرار واشنطن الحليفة لإسرائيل، كان "منافقًا" ولا يدعو بشكل مباشر إلى وقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 5 أشهر.

ومن جانبها قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إننا نريد وقف إطلاق نار فوريًا ومستدامًا داخل قطاع غزة، في إطار صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية التي تنقذ الأرواح داخل القطاع.