شبانة: بن رمضان ضمن إهتمامات النادي الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد علي بن رمضان لاعب منتخب تونس والموجود حاليًا في القاهرة، أصبح محل تساؤلات كثيرة في الساعات الأخيرة، بشأن إمكانية انتقاله للنادي الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اللاعب التونسي خرج مؤخرًا لنفي ذلك على غرار ما حدث مسبقا من جانب إمام عاشور الذي أكد عدم توقيعه للأهلي، وبعدها تأكد أنه كان لديه اتفاق مع النادي".

وأكمل: "في بعض الأحيان، يقوم اللاعب بإخفاء اتفاقه مع أي نادٍ لحين اكتمال الصفقة، كما رأينا أن (حلاق) محمد علي بن رمضان قام بنشر فيديو بصحبة اللاعب، وأكد أنه قد ينضم لأي لأحد الأندية المصرية، ومنذ فترة المواقع التونسية أكدت وجود مفاوضات مع النادي الأهلي وأيضا وسائل الاعلام الجنوب افريقية ذكرت أن هناك اهتمام بضم موكوينا".

وتابع: "كولر لم يعتمد على المالي أليو ديانج في الفترة الماضية، فهل الأهلي سيكون في حاجة لضم بن رمضان خصوصا في وجود قندوسي وأكثر من لاعب آخر في وسط الملعب، لكن من الواضح أن اللاعب ضمن اهتمامات النادي، في ظل امكانية رحيل بعض العناصر من خط الوسط".

وأردف: "قناعات كولر دائما أن خط الوسط هو رمانة الميزان، ويريد ضم لاعبين أقوياء، وعندما كان الوسط في أقوى مستوياته خلال الموسم الماضي، حقق الفريق العديد من الألقاب".

واستطرد: "الزمالك في حاجة أقوى لـ ضم بن رمضان حال تفكير النادي في ضمه، كما أن محمد شحاتة اصبح يمثل علامة استفهام، في ظل ابتعاده عن حسابات جوزيه جوميز، كما تألق مع منتخب مصر الأوليمبي مؤخرا".